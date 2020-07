Nach Coronafall im «Flamingo» und «Plaza»: Das fordert Natalie Rickli von den Zürcher Clubbetreibern

Ein Mann, der im Stadtzürcher Club Flamingo anwesend war, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Fünf weitere Personen, die mit ihm im Club waren, entwickelten daraufhin Symptome und wurden ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet. Um die Infektionskette zu unterbrechen, ordnete der Kantonsärztliche Dienst für die knapp 300 Gäste und Angestellten des Clubs eine zehntägige Quarantäne an.

Weiterer infizierter Gast im Club Plaza

Nach den Ansteckungen im Zürcher Club Flamingo hat am Mittwoch auch der Club Plaza einen infizierten Gast gemeldet. Der Gast sei am 26. Juni bei ihnen gewesen, wie die Clubbetreiber am Mittwoch auf ihrem Facebook-Profil schreiben. Alle Gäste wurden vom Kanton kontaktiert. Es wurde keine Quarantäne verfügt.

Die Clubs zu schliessen, lehnte Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) damals aber noch ab – aber jetzt ist bereits von einer zweiten Ansteckung in einem Zürcher Nachtclub die Rede.