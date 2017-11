Der Entscheid mutet geradezu symbolisch an. Kaum sitzt der neu gewählte FDP-Bundesrat Ignazio Cassis erstmals in einer Sitzung der Gesamtregierung, empfiehlt diese eine Motion des eher rechts positionierten FDP-Kollegen Thierry Burkart zur Annahme: In Zukunft soll es auf Autobahnen und -strassen erlaubt sein, rechts zu überholen.

Die neue SVP-FDP-Mehrheit mit Cassis hat in eigener Sache zum Überholmanöver nach rechts angesetzt. Von «Sozialdarwinismus» spricht SP-Fraktionschef Roger Nordmann – und folgert: «Der Wettbewerb auf der Autobahn wird erhöht.»

Nach den Wahlen 2015 blieb der oft thematisierte Rechtsrutsch ein Phantom. Mit der Wahl von Cassis und dem Nein zur AHV-Reform schlägt er nun mit Verzögerung doch durch. Nordmann spricht von einer «Vertrumpisierung» der Schweizer Politik: «Die Schulterschluss-Ideologie akzentuiert sich. Man will zeigen, wer das Sagen hat.»

Das Sagen haben nach den letzten Erfolgen FDP und SVP, die sich annäherten. Es sei aber nach den jüngsten Erfolgen vor allem der Freisinn, der vor Selbstbewusstsein fast platze, heisst es im Mitte-Links-Lager.

So geschah am Montag in der Umweltkommission (Urek) Überraschendes. Mit 15:4 Stimmen bei 3 Enthaltungen beschloss die Urek des Nationalrats, mittels Motion die vollständige Öffnung des Strommarktes zu fordern. Die Gegner einer schnellen Öffnung sind links zu suchen.

Es war FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen, der Gralshüter des Liberalismus, der diesen Schritt initiierte. Er gehörte zu jenem FDP-Drittel, das die Energiewende bekämpfte. «Noch vor einem Jahr und vor der Abstimmung zur Energiewende wäre die vollständige Strommarktliberalisierung undenkbar gewesen», sagt er.

Inzwischen habe bei den Bürgerlichen «ein Lernprozess» eingesetzt: «Die Energiestrategie ist eine Subventionsstrategie. Sie löst weder die Verwerfungen im teilliberalisierten Strommarkt – der Endkunde bleibt gebunden – noch das Problem der strategischen Reserve.» Deshalb habe die bürgerliche Mehrheit der Energiepolitik das hinzugefügt, «was bislang fehlte: das Marktdesign».

Jäher Absturz der Stromlobby

Die Stromlobby erlitt am Montag einen jähen Absturz. Eineinhalb Jahre lang hatten Konzerne wie Alpiq und Axpo den Politikern hinter den Kulissen eingebläut, wie überlebenswichtig Bundessubventionen für sie seien, um im Interesse der Schweiz die Stromversorgung sicherzustellen. «Wir haben in der Kommission das Narrativ der Stromlobby total zerzaust, dass sie dringend Bundessubventionen brauche, weil sie Too big to fail sei», betont Wasserfallen.

«Diese Branche schwimmt im Geld. Es gibt keinen Grund, weshalb der Bund einschreiten sollte.» Selbst CVP-Nationalrat Yannick Buttet, klarer Verfechter der Energiestrategie, hält fest, die Probleme in der Branche seien deutlich weniger gravierend als angenommen: «Man hat uns zum Narren gehalten.» Die Kommission habe nun einen «Versuchsballon» lanciert.

«Für die Versorgungssicherheit braucht es ein Stromabkommen mit der EU», sagt CVP-Nationalrat Karl Vogler. Dieses bedinge eine Liberalisierung und ein Rahmenabkommen. Lasse man aber diesen internationalen Kontext weg, gesteht Vogler unumwunden ein, «ist das ein Rechtsrutsch». Bei der SP glaubt man, ohne flankierende Massnahmen gehe ein solcher Schritt zu weit.

Fraktionschef Nordmann hält fest, die Bürgerlichen wollten mit der totalen Liberalisierung alle Strombereiche gleich behandeln – «gleich schlecht». Damit gehe die Wasserkraft pleite. «Diese Schnapsidee stammt aus dem Handbuch der neoliberalen Glaubenskongregation.»