In der Schweiz werden die Bahnhöfe ab dem 1. Juni 2019 rauchfrei. Auf den Perrons ist das Rauchen nur noch in markierten Zonen erlaubt. Dies hat der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) am Freitag nach einem Testlauf beschlossen. Geht es nach den Tabak-Gegnern, ist dies aber erst der Anfang.

«Als Nächstes wäre ein Rauchverbot überall da sinnvoll, wo sich viele Kinder aufhalten», sagt Verena El Fehri, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz. Sie nennt Spielplätze und öffentliche Freibäder geeignet für rauchfreie Zonen. Ebenfalls zum Thema werden sollten Tramhaltestellen, sagt sie.

In ihrem Kampf erhält die Tabakpräventionsspezialistin Unterstützung aus dem Parlament. Im kommenden Jahr wird Nationalrat Nik Gugger (EVP/ZH) einen Vorstoss einreichen, um Zigaretten aus den Autos zu verbannen, wenn Kinder und Teenager mitfahren. «Es ist unerträglich und unzumutbar, wenn Kinder im Auto passiv mitrauchen müssen», sagt der Parlamentarier.

Die Schweiz sei im Vergleich mit den Nachbarländern in der Steinzeit stehen geblieben. In Frankreich und Italien, aber auch in Grossbritannien und Irland, ist das Rauchen im Auto verboten. Seit diesem Mai müssen Österreicher 1000 Euro Busse bezahlen, wenn sie mit Kindern im Wagen eine Zigarette anzün- den. Die Schweiz müsse nun nach- ziehen, sagt Gugger, denn die Kinder hätten keine Ausweichmöglichkeiten. «Das müsste eigentlich jedem Erziehenden einleuchten.»