KONTRA: André Bähler, Leiter Politik und Wirtschaft bei der Stiftung für Konsumentenschutz

«Reine Symptombekämpfung»

Dass heute Waren im Wert von bis zu 300 Franken mehrwertsteuerbefreit in die Schweiz eingeführt werden können, hat einen simplen Grund: Es lohnt sich schlicht und einfach nicht, solche Kleinbeträge zu erheben. Die Idee, diese Freimenge infrage zu stellen, stammt bezeichnenderweise nicht von besorgten Finanzpolitikern, sondern von Migros, Coop, Denner und Manor. Würde deren Vorschlag umgesetzt, hätten die Konsumenten bei Auslandeinkäufen unter 300 Franken zwei Möglichkeiten: Sie bezahlen die deutliche höhere ausländische Mehrwertsteuer (in Deutschland in der Regel 19 Prozent) und verzichten auf deren Rückerstattung, oder sie lassen sich die ausländische Mehrwertsteuer zurückerstatten und bezahlen dafür die Schweizer Mehrwertsteuer (Normalsatz: 8 Prozent).

Davon würden die Schweizer Detailhändler natürlich profitieren: Im ersten Fall verteuert sich der Einkauf für die Konsumenten aus der Schweiz je nach Warenkorb um bis zu 19 Prozent. Im zweiten Fall wird die ausländische Mehrwertsteuer zurückerstattet, die schweizerische hingegen muss bezahlt werden. Dies mag in der Theorie gerecht erscheinen. Allerdings müssen die Auslandeinkäufer dafür einerseits beim deutschen Zoll halten, um den Ausfuhrschein abstempeln zu lassen, und zusätzlich auch beim Schweizer Zoll, um die Schweizer Mehrwertsteuer abzurechnen. Viele Konsumenten werden auf diese Prozedur verzichten (in all diesen Fällen entgehen dem Bund die Mehrwertsteuereinnahmen, obwohl das ja angeblich das Ziel ist).

Für mich ist dieser Vorschlag reine Symptombekämpfung und lenkt von den wahren Ursachen der Hochpreisinsel Schweiz ab. Kosmetikprodukte kosten in der Schweiz durchschnittlich 70 Prozent mehr als in Deutschland, Elektronikprodukte hingegen sind in der Schweiz günstiger. Dies zeigt, dass nicht wie immer wieder behauptet höhere Löhne und Mieten die Hauptursache für die enormen Preisunterschiede sind, vielmehr sind es überrissene Einkaufspreise für gewisse Importprodukte. Deshalb sammelt derzeit die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), zusammen mit KMU-Verbänden, Unterschriften für eine eidgenössische Volksinitiative für faire Preise (Fair-Preis- Initiative).