Heute ist es erlaubt, Geräte mit einer Akku-Leistung von bis zu maximal 100 Wattstunden einzuchecken. Seit März dürfen Computer auf Flügen von acht muslimischen Ländern in die USA nicht mehr an Bord genommen werden. Die USA befürchten, dass darin Sprengsätze versteckt werden könnten. Bei einem Verbot für alle EU-Länder wären mehr als 3250 Flüge pro Woche in die USA betroffen.

Nach den Gesprächen vom Mittwoch zwischen den USA und der EU soll kommende Woche in Washington weiterverhandelt werden. Laut dem Bundesamt für Zivilluftfahrt ist die Schweiz an den Gesprächen beteiligt, in Koordination mit den EU-Ländern. Auch Kontakte mit den US-Behörden würden gepflegt. Beim Flughafen Zürich heisst es, man habe zurzeit keine gesicherten Hinweise auf ein erweitertes Elektronik-Verbot. Zusammen mit den Partnern treffe man aber Vorbereitungen, um Abläufe rasch anpassen zu können.