Moschusochse «Hägar» des Berner Tierparks lebt nicht mehr

"Hägar" wurde 2004 in Dänemark geboren und lebte seit 2005 in Bern. Elf Jungtiere zeugte er, wobei er die Aufzucht dieser Tiere "in Moschusochsenmanier vertrauensvoll seinen Weibchen überliess", wie die Tierparkdirektion in einer Mitteilung schreibt.

Unvergesslich blieben die Brunftgebärden von Hägar, heisst es in der Mitteilung weiter. So sei der "Dickschädel" hin und wieder mit voller Wucht frontal in Baumstämme und Steinkörbe galoppiert, "um die überschüssige Energie loszuwerden". Auch für sein "furchterregendes Brüllen" sei Hägar bekannt gewesen.