Kommt durch die Gewinnmaximierung die Grundversorgung zu kurz?

Die Gefahr besteht: Dem Gewinn zuliebe könnten Leistungen abgebaut werden. Dann ist es aber Aufgabe der Politik, die Grundversorgung so zu definieren, dass sie eben erbracht werden muss. Das führt zu epischen Diskussionen. Als ich im Amt war, mussten wir definieren, was ein Weiler ist und ob der Pöstler dort noch vorbeigehen muss. Man kann sich fragen, ob es überdimensioniert ist, wenn sich die Politik damit beschäftigt. Aber das Beispiel zeigt die politische Bedeutung von Service public. Eine andere Diskussion drehte sich um einen abgelegenen Bauernhof, der mit einer Leitung der PTT erschlossen werden sollte. Diese hätte 500 000 Franken gekostet. Soll man eine halbe Million für das Telefon in einem einzigen Bauernhof zahlen? Solche Grundsatzdiskussionen haben sich durch die technologische Entwicklung im Smartphone-Zeitalter erübrigt. Was ich damit sagen will: Die Ansprüche an die Grundversorgung ändern ständig.

Die Digitalisierung führt dazu, dass sich die Bundesbetriebe neu erfinden müssen. Die Post schliesst jede dritte Filiale, weil sie von den Kunden nicht mehr frequentiert wird. Ist das der richtige Weg?

Das Kundenverhalten verändert sich massiv. Es ist nicht einzusehen, weshalb sich die Post nicht anpassen soll. Erinnern Sie sich an die Schalter der Staatsbetriebe? Vor stempelnden Beamten bildeten sich lange Schlangen. Heute können wir Postgeschäfte zum Beispiel in einer Apotheke erledigen. Und siehe da: Die Bedienung ist besser als vorher. Ich zähle jedenfalls zu den Kunden, die das so erleben.

Die Bundesbetriebe haben Mühe, mit der Digitalisierung Schritt zu halten. Die Swisscom hat die Daten von 800'000 Kunden verloren. Haben Sie sich erkundigt, ob Sie auch betroffen sind?

Ja. Angeblich bin ich nicht betroffen. Mein Name und mein Geburtsdatum sind aber ohnehin allgemein bekannt.

Die Bundesbetriebe haben Probleme: die Swisscom mit der Datensicherheit, die SBB mit Zugbeschaffungen, die Post mit der Buchhaltung und die SRG mit der «No Billag»-Initiative. Befindet sich der Service public in der Krise?

Alle diese Probleme haben aber mit dem Service public nichts zu tun. Er selber wandelt sich ständig. So gesehen ist er immer in der Krise. Was er umfassen soll und was nicht, ändert mit den gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen. Paradebeispiel ist die SRG. Sie bietet einen Service public an, der sich eigentlich permanent in einer demokratischen Debatte befinden sollte. Doch erst jetzt durch diese radikale Initiative beginnt diese.

Das ist das Positive von «No Billag».

Ja, auch wenn das niemals diese Initiative rechtfertigt. Aber die Diskussion darüber, was die nationale Radio- und Fernsehgesellschaft leisten soll und was nicht, ist legitim. Die darf auch in aller Heftigkeit geführt werden; das ist Bestandteil der direkten Demokratie. Was ist Umfang und Inhalt der Unterhaltungssendungen? Und kaum geht ein privates Radio mit einem interessanten Programm auf Sendung, startet die SRG ein Gegenradio, um die Hörer zu sich zu holen – ist das legitim oder nicht? Ähnlich sind die Diskussionen bei den SBB und der Post.