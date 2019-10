Mitte gewinnt an Einfluss und ermöglicht so neue Allianzen: 9 Erkenntnisse der Wahlen

1. Der Klima-Tsunami

Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Der Klimawandel dominierte den Wahlkampf. Und prägt nun auch das Ergebnis der eidgenössichen Wahlen. Zwar hatte sich ein Sieg von Grünen und Grünliberalen angekündigt, in dieser Dimension hat ihn aber niemand erwartet. Statt einer Welle kam ein Tsunami.

Für Schweizer Verhältnisse ist der Zugewinn der Grünen von 5,9 Prozent und 16 Sitzen sowie der Grünliberalen um 3,3 Prozent und 9 Sitzen massiv. Überraschend ist, dass die GLP in der Westschweiz Sitze gewann und nicht nur in ihren Hochburgen Zürich und Bern. Unerwartet sind auch die Zugewinne der Grünen im Ständerat. Bislang stellten sie mit Robert Cramer nur einen Vertreter in der kleinen Kammer.

Diesen Sitz wird Lisa Mazzone in Genf ziemlich sicher verteidigen, in der Waadt und in Baselland sind die Chancen auf einen Sitzgewinn intakt. Schon gewählt sind zwei Grüne Standesvertreter in Glarus und Neuenburg. Die Grünen könnten am Schluss mit fünf Ständeräten dastehen und allenfalls die SVP in der kleinen Kammer übertrumpfen.

2. Hierarchien stehen Kopf

Die SVP hat zwar verloren, bleibt aber die klar wählerstärkste Partei der Schweiz (25,8 Prozent). Sie verlor jene elf Sitze wieder, die sie 2015 gewonnen hatte. Dahinter sind die Hierarchien aber weit weniger klar als zuvor. Vier Parteien haben einen Wähleranteil zwischen 11,4 und 16,6 Prozent. Die Grünen haben bei der Wählerstärke die CVP überholt und sind neu erstmals viertstärkste Partei im Nationalrat.

Das linke Lager wird zwar stärker, aber auch deutlich grüner. Die Grünen sind traditionell die Juniorpartner der SP, haben nun aber an Gewicht gewonnen. Die beiden Parteien haben aber ebenso wenig eine Mehrheit im Nationalrat wie SVP und FDP. Will heissen, die Mitteparteien werden in der nächsten Legislatur eine Schlüsselrolle spielen.

CVP und GLP werden entscheiden, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird. Die nächste Legislatur wird stärker geprägt sein von wechselnden Koalitionen anstatt fixen Blöcken. Und dabei geht es nicht einfach um links und rechts. Sondern auch um progressiv versus konservativ; aussenpolitische Öffnung versus Abschottung.

3. Bundesratsparteien im Minus

SVP, FDP, SP stehen auf der Verliererseite, die CVP stagniert. Die grossen Gewinner Grüne und GLP sind nicht im Bundesrat vertreten. Das wird natürlich die Diskussionen um die Zauberformel, die seit 60 Jahren bestand hat, befeuern. Allerdings: An Abwählen denken derzeit nur wenige. Wahrscheinlicher sind Umwälzungen bei der nächsten Vakanz im Bundesrat.

Nur: Die beiden FDP-Vertreter wurden erst in dieser Legislatur gewählt. Ob das Kartell der Bundesratsparteien den Grünen-Tsunami also überdauert? Entscheidend sind dabei auch die zweiten Wahlgänge des Ständerats, bei denen die Grünen im Ständerat besser abschneiden könnten als gedacht.