Initiative Kirchenfrauen haben in den letzten Monaten und Jahren verschiedene Projekte lanciert, um sich für Reformen und Gleichberechtigung in der katholischen Kirche einzusetzen. Wir listen einige auf.

1. «Gebet am Donnerstag»: Priorin Irene Gassmann, die Vorsteherin des Benediktinnerinnenklosters Fahr, hat mit Mitinitiantinnen Mitte Februar das «Gebet am Donnerstag» lanciert. Auf spirituellem Weg soll für Veränderungen in der Kirche und neuen Mut gesorgt werden. Ein wichtiges Anliegen ist die Gleichstellung von Mann und Frau.

Das Gebet, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde und sich um die ganze Welt verbreiten soll, ist bereits auf grossen Anklang gestossen. In zahlreichen Pfarreien, unter anderem in der Stadt Luzern, findet es wöchentlich statt. Auch in Deutschland und Luxemburg wird für Reformen gebetet.

2. «Für eine Kirche mit den Frauen»: Eine mehrköpfige Gruppe um Hildegard Aepli, Pastoralassistentin im Bistum St. Gallen, nahm 2016 1200 Kilometer unter die Füsse, um von St. Gallen nach Rom zu pilgern. An der zweimonatigen Aktion beteiligten sich abschnittsweise rund 1000 Personen. Am 2. Juli, zum Abschluss der Wallfahrt, wurde im Petersdom in Rom ein Brief mit der Bitte an den Papst verlesen, den Frauen mehr Möglichkeiten zum Mitwirken, Mitgestalten und Mitentscheiden zu geben.

Franziskus solle den Ortskirchen entsprechende Weisungen erteilen. Am Pilgertag in Rom waren unter anderen Irene Gassmann, die Bischöfe Felix Gmür (Basel) und Markus Büchel (St. Gallen) sowie Urban Federer, Abt des Klosters Einsiedeln, präsent. Der Bündner Kapuziner Mauro Jöhri überreichte dem Papst den Brief im Dezember 2016 persönlich.

3. «Eine Kirche umfassender Gleichwertigkeit»: Sie hatten genug. Sechs bekannte Feministinnen, darunter die ehemalige Luzerner Nationalrätin Cécile Bühlmann und die ehemalige Zürcher Stadträtin Monika Stocker (beide Grüne) traten im vergangenen November aus der Kirche aus, nachdem Papst Franziskus die Abtreibung mit «Auftragsmord» gleichgesetzt hatte. Diese Aussage, hielten die Frauen fest, habe das Fass zum Überlaufen gebracht. «Die Frauenfeindlichkeit hat in der römisch-katholischen Klerikerkirche seit Jahrhunderten System», ergänzten sie. Die beiden Theologinnen Jacqueline Keune (Luzern) und Monika Hungerbühler (Basel) reagierten im letzten Dezember auf die Kirchenaustritte mit einem Text mit dem Titel «Eine Kirche umfassender Gleichwertigkeit».

Mehr als 300 Theologinnen und Theologen haben das Schreiben mitunterzeichnet. Darin verlangen sie Gleichstellung von Frauen und Männern. Am 19. Juni werden Keune und Mitstreiterinnen den Basler Bischof Felix Gmür in dieser Angelegenheit treffen. In einem Ende März veröffentlichten Forderungskatalog verlangen sie unter anderem, dass die Schweizer Bischöfe keine Männer mehr zu Diakonen und Priestern weihen, bis diese Ämter nicht auch Frauen offenstehen. Zudem sollen sich die Bischöfe in Rom für ein diskriminierungsfreies Kirchenrecht einsetzen. Die Theologinnen ermuntern die Bischöfe auch, ungeachtet römischer Vorgaben regionale Lösungen umzusetzen. (kä)