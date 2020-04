Metallprofil durchbohrt Auto: Lenker bei Unfall nur leicht verletzt

Der Unfall ereignete sich um 16:20 Uhr auf der Burgstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Der Autolenker verlor aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin frontal gegen einen Metallzaun prallte. In der Folge drang ein Metallprofil durch die Frontscheibe und trat durch die Heckscheibe wieder aus.

Der 30-Jährige wurde vom Metallprofil nicht getroffen, sodass er mit nur mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht wurde. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann in fahrunfähigem Zustand unterwegs war. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis wurde dem Mann noch am Unfallort abgenommen.

Am Auto entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.