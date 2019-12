Mehr Transparenz im Ständerat: Thomas Minder nimmt einen neuen Anlauf

Im Nationalrat haben sich die Vorzeichen beim Thema Transparenz gekehrt: Am Montag stimmte der neue Rat strengeren Offenlegungspflichten für Lobbyisten zu, die er in alter Zusammensetzung noch verworfen hatte. Thomas Minder hofft nun, dass die «Bewegung hin zu mehr Transparenz» auch den Ständerat erfasst. Die Forderung des parteilosen Kantonsvertreters: Künftig soll auch in der kleinen Kammer bei jeder Abstimmung einfach ersichtlich sein, wer wie gestimmt hat.

Es ist kein Zufall, dass der Schaffhauser seinen Vorstoss am ersten Tag der neuen Legislatur eingereicht hat: Er will den Umstand nutzen, dass auf fast der Hälfte der Ständeratssitze Neulinge sitzen – die eher bereit sind, mit Gewohnheiten zu brechen.

Reform nach peinlichen Abstimmungspannen

Eine Tradition aufgegeben hat der Ständerat vor sechs Jahren. Nach peinlichen Abstimmungspannen und auf öffentlichen Druck hin verabschiedeten sich die Kantonsvertreter vom Abstimmen mittels Handerheben. Auch im Ständeratssaal ist seither eine elektronische Abstimmungsanlage eingebaut.

Im Gegensatz zum Nationalrat wird aber nicht für alle Abstimmungen eine Namensliste veröffentlicht, sondern nur bei Gesamt- und Schlussabstimmungen. Wie sich ein Ständerat zu einem einzelnen Gesetzesartikel oder zu einem Vorstoss positioniert, ist nicht ersichtlich. Minder sagt: