Mehr als 17'000 Ansteckungen und 450 Tote

Am Dienstag hatte das BAG 701 neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet, am Montag noch deren 1201. Das BAG berichtete am Mittwoch zudem über 378 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in der Schweiz. Gemäss der Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die auf Meldungen der Kantone beruht, kamen bisher 452 Menschen durch das Coronavirus ums Leben.

Die grosse Mehrheit der Bevölkerung halte sich an die Weisungen des Bundesamts für Gesundheit, sagte Bundesrat Guy Parmelin vor den Bundeshausmedien. Nun dürfe man nicht nachlassen, auch wenn das Wetter schön sei.

"Der Bundesrat ruft die ganze Bevölkerung dazu auf, die Vorschriften einzuhalten", sagte Parmelin mit Blick auf die Ostertage. Es wäre bedauerlich, wenn die Massnahmen verschärft werden müssten. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, könnte der Bundesrat ein komplettes Ausgehverbot verhängen.

Derzeit ist die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt, wie Justizminister Karin-Keller Sutter klarstellte. Für sie ist es eine Frage der Solidarität: Je besser sich alle an die Regeln hielten, umso schneller könnten die Einschränkungen aufgehoben werden. "Man kann jetzt nicht alles in Anspruch nehmen", sagte Keller-Sutter. Es sei eine Phase des Verzichts, das sei nicht immer einfach.

Der Appell des Bundesrats richtet sich in erster Linie an jene, die ein Feriendomizil im Süden besitzen. Hotels bleiben trotzdem weiterhin geöffnet. Eine Frage hat der Bundesrat im Hinblick auf Ostern aber geklärt: Ab Donnerstag müssen Campingplätze ausdrücklich geschlossen werden.