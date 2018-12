Arbeiteten alle Versicherungen so effizient wie die Sumiswalder, könnte mehr als die Hälfte des Verwaltungsaufwands eingespart werden. Die Sumiswalder wendete 88 Franken pro Person und Jahr auf, ein Spitzenergebnis (siehe Grafik). Das sind 2,6 Prozent der Gesamtausgaben. Ähnlich effizient arbeiteten die Sanagate und die Krankenkasse Luzerner Hinterland (KKLH), die 91 beziehungsweise 93 Franken Aufwand pro Versicherten abbuchten. Gemessen an den Gesamtausgaben sind das bei der KKLH 2,8 Prozent, bei der Sanagate 3,6 Prozent – weil sie deutlich mehr Versicherte hat. Und hier liegt wohl auch die Krux: Mehr Versicherte führen zu mehr Mitarbeitern und zu stärkeren Hierarchien, zu mehr Verantwortung und einem grösseren Lohngefälle. Im Schnitt über alle Versicherer beträgt der Verwaltungsaufwand 4,8 Prozent.

Der Druck auf die Gesundheitsbranche steigt und steigt. In der Kritik stehen vor allem Ärzte, Spitäler und Pflege. Dabei unterscheiden sich auch die Krankenkassen in ihrer Effizienz. Zwar geben sie am meisten für Prämien aus. Wegen dieses Kostenblocks gibt es wenig Spielraum. Was jedoch von den Krankenkassen als Verwaltungsaufwand abgebucht wird, variiert stark. Denn darunter fallen nebst Personalkosten auch die Ausgaben für Werbung und Provisionen. Der Verwaltungsaufwand machte gemäss Bundesamt für Gesundheit 1736 Millionen Franken aus. Das sind Gelder, welche die Kassen über die Grundversicherung einnehmen.

Unterschiede in der Effizienz zeigen sich erst bei Kassen ab 1000 Kunden: beim Personalaufwand. Die KKLH gibt an, straff organisiert zu sein: «Auch Mitglieder der Geschäftsleitung helfen im Tagesgeschäft aktiv mit.» Das führe zu kurzen Entscheidungswegen und verhältnismässig wenig Angestellten.

Differenzen der zehn Grossen

Erst ab 40 000 Kunden wachsen die Ambitionen und mit ihnen das Volumen für Löhne, Werbung und Provisionen. Doch auch hier sind die Unterschiede gross. Vivacare mit 45 229 Versicherten gab 2017 über 900 000 Franken für Makler und Vergleichsdienste aus, Agrisano mit 133 370 Versicherten investierte 6,8 Millionen. In diesem Spektrum bewegen sich die meisten grossen Versicherer. Insgesamt fliessen so fast 100 Millionen Franken Prämiengelder jährlich an Dritte weiter.

Andere Kassen entscheiden sich, anstatt in Provisionen in die Werbung zu investieren. Die Concordia warb 2017 für 4,5 Millionen Franken, gab aber keinen Rappen für Makler aus. Ähnlich handhabt es die Swica mit Werbung für 5,5 Millionen Franken. Die Helsana und die Visana investierten in beide Bereiche und gaben unter dem Strich je über 10 Millionen Franken aus.

So erstaunt es nicht, dass auch unter den Grossen Unterschiede auftreten: Die Helsana gab 276 Franken pro Versicherten aus. Die Konkurrenz kommt mit 136 Franken (CSS), 151 (Mutuel), 157 (Assura), 163 (Concordia), 171 (Swica), 199 (Sanitas), 203 (KPT) aus. Die Sympany-Versicherer, die zwischen 240 und 252 Franken pro Kunde ausgeben, erklären die Differenz mit einem Kunden-Portfolio, das viele «ältere und damit kränkere Kunden» beinhaltet, was zu höheren Aufwänden führe. Die EGK mit 339 Franken pro Person erklärt, der vergleichsweise hohe Verwaltungsaufwand sei eine Folge des Sanierungsprozesses. Die Helsana weist auf Investitionen und aufwendige Grundlagenarbeit hin – und auf ein alt bekanntes Problem: Dass die Aufwände für Grund- und Zusatzversicherung sich nicht so leicht auseinanderhalten lassen. Helsana rechne den Personalaufwand, der in der Grundversicherung anfalle, auch konsequent dort zu. Das heisst: Andere belasten die Zusatzversicherten stärker.