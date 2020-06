Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln: Genf prescht vor – folgen andere Kantone?

In den Nachbarländern haben die Reisenden keine Wahl: In Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich gilt im öffentlichen Verkehr eine mehr oder weniger strenge Maskenpflicht. Hierzulande handelt es sich lediglich um eine «dringende» Empfehlung des Bundes, welche die Pendler kaum umsetzen. Nur eine Kleinstminderheit zieht in Zügen und Bussen eine Schutzmaske an, wie Beobachtungen der CH-Media-Redaktoren in diversen Landesteilen offenbaren.

Dieses Phänomen beobachtet auch Mauro Poggia. Der Genfer Gesundheitsdirektor möchte deshalb so schnell wie möglich eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr installieren. «Zu Stosszeiten kommen sich die Menschen gezwungenermassen sehr nahe. Das beunruhigt mich», sagte er gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen. Der Genfer Staatsrat muss Poggias Vorschlag an seiner Sitzung vom Mittwoch allerdings erst noch gutheissen. Am Donnerstag könnte das Parlament die Maskenpflicht mit einer dringlichen Gesetzesänderung absegnen.