Marsch der Corona-Skeptiker: Rund 1000 «Querdenker» fassen sich für die «Friedenskette» an den Händen

«Die Maske nützt imfall nüt.» Beim Abschreiten der Menschenkette kommen die Kommentare ungefragt. Hunderte Menschen reihten sich am Samstag um das Seebecken auf, um für Freiheit und gegen die Coronamassnahmen ein Zeichen zu setzen. Die Kette reichte mindestens von Rheinbrücke und bis zum Seeburgpark in Kreuzlingen. Ein Ende der Kette war nicht in Sicht, auch wenn sie sich Richtung Kreuzlinger Seegarten lichtete.

Einige hundert Meter weiter Richtung Kreuzlingen hat sich Marcel , 33, mit Gummistiefeln in die Kette eingereiht. «Es ist mir wichtig, für Frieden und Liebe einzustehen. Und nein, ich bin kein Covid-Leugner.» Das Virus könne gefährlich sein, «hat aber viel Ähnlichkeiten mit einer saisonalen Grippe». Er sei offen für alles. Er wolle selber denken so lange man das noch könne:

Am Ende der Kette steht Lucienne , eine fünfzigjährige Mutter mit ihren zwei Töchtern. Lucienne arbeitet in Basel als Kleinkinderzieherin. Nach dem Grund ihrer Teilnahme befragt meint sie, dass es höchste Zeit Sei, sich gegen den Coronavirus verteidigen:

Polizei spricht einen Platzverweis aus

Das Polizeipräsidium Konstanz hat am Nachmittag eine erste Bilanz zu den Demonstrationen am Samstag gezogen. Demnach sei der Tag bis in den frühen Nachmittag sehr ruhig verlaufen. Es sei zu keinen bemerkenswerten Vorkommnissen gekommen, heisst es in einer Pressemitteilung. Lediglich in einer Gaststätte habe es einen Vorfall gegeben: Zwei Menschen, die das Lokal ohne Maske betreten hatten, mussten des Hauses verwiesen werden.

Gegen eine andere Person sei vorübergehend bei einer Kundgebung ein Platzverweis ausgesprochen worden. Nach einer Überprüfung des Mannes wurde dieser Platzverweis laut Polizei jedoch wieder aufgehoben.