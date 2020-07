Mamma Mia – die Schweiz kann es doch: Protokoll des maskierten ersten Morgens im ÖV

7.38 Uhr, Zürich – Aarau, alle tragen Masken, kein Mensch, der sich der staatlichen Anordnung widersetzt. Visuelle Konformität, plötzlich erzwungene Einheit. Ich als Zwilling, der immer darauf bedacht war, ja nicht gleich auszusehen wie meine Schwester, finde plötzlich Gefallen an diesem Fetzen Uniform. Ich habe mit den anderen Pendlern nichts zu tun, im Grunde, wir mögen wohl nicht die gleichen Velos, vielleicht mögen einige, im Gegensatz zu mir, sogar gekochte Eier.

5.04 Uhr, Baden, der Tag erwacht, und mit ihm stehen die Pendler auf dem Perron, die ersten Stunden einer nationalen Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr brechen an. Die Wartenden haben schon beinahe alle die Masken montiert, noch nicht einmal in den Zug eingestiegen, bei einigen klebt sie noch am Hals, ein letztes Mal die Luft des Himmels einatmen.

Aber nun, da wir alle Masken tragen, wurden wir über Mitternacht gleicher. Und auch befriedet. Vorbei die Grabenkämpfe an der Maskentrage-Front. Ich bin nicht für Uniformen oder eine gleichgeschaltete Gesellschaft. Und doch macht sich kurz ein friedliches Gefühl in mir breit. Wir haben etwas, was Autofahrer höchstens erfahren, wenn sie alle hupend durch die Strassen fahren - sich ansonsten aber aus ihren Einzelbüchsen auf Distanz recht oft den Stinkefinger zeigen: Eine halbe Stunde Gemeinsamkeit.

Warum lenkten wir nicht früher ein?

Am Sonntag-Abend, sah man nur vereinzelt Menschen, die sich mit Mundschutz in die Öffentlichkeit begaben. Warum halten wir uns nur an Dinge, die uns verordnet wurden? Warum lenkten wir nicht früher ein? Aus gesundem Eigensinn? Aus einem kritischen Bewusstsein heraus? Aus purem Egoismus?

Nun eine neue Einheitlichkeit. Zumindest auf den ersten Blick. Und wohl nur so lange, bis die Stoffmaske kommt, und mit ihr die Möglichkeit, sich wieder abzugrenzen. Durch Masken, die teurer waren als andere, mit Strass besetzt, limitierte Editionen, Öko-Labels. Dann kann sogar etwas wie eine Stoffmaske zum Statussymbol mutieren.

Einige, die bereits Stoff tragen, werden von anderen Passagieren mit Fragen gelöchert, woher hast du sie? Wie viel kostet sie? Es entstehen Gespräche über die Masken, ihre Qualität und Preise. Ein Vater liest seinen Kindern aus einem Bilderbuch vor, seine Tochter reisst ihm immer wieder die Maske runter und sagt: «Papa, ich will dich ganz sehen.» Der Sohn im Teenageralter klagt, die Maske bereite ihm Kopfschmerzen, worauf er beschliesst, die Nase draussen zu lassen, und einige tun es ihm nach. Eine Person hat die Maske unter dem Kinn, isst ihr Frühstück und leckt sich danach ihre Finger.