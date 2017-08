Für ein Hochhaus an der Zürcher Europaallee lassen die SBB eine ganze Fassade in China herstellen. Dies berichtet der «Tages Anzeiger» am Dienstag.

Demnach werden rund 8000 Kilometer von Zürich entfernt, in der nordchinesischen Millionenstadt Shenyang, momentan rund 3500 Tonnen Material angefertigt, welche später per Schiff und Lastwagen nach Zürich verfrachtet werden. Die Firma, die momentan für die SBB die Fassaden herstellt, heisst Yuanda und beschäftigt etwa 13'000 Arbeiter.

Ein Teil dieses Materials reist gleich zweimal um den halben Globus. Sowohl die Sonnenstoren als auch der Muschelkalk für die Platten aus Naturstein stammen aus Deutschland. Montiert werden sie aber erst in China.