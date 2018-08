So ein Velo kann ungeahnte Kräfte freisetzen. Für Autos jedenfalls gibt es am Montagmorgen in Olten zeitweise kein Durchkommen mehr. In der Tempo-20-Zone am Rande der Innenstadt drängt Veloreifen an Veloreifen, ein zweispuriger Strom wie auf der Autobahn. «Heute sind Velofahrer mal nicht zweitrangig», jubelt eine Frau mit blauem Helm. Da kann der Mann im silbrigen Kombi noch so genervt aufs Steuerrad klopfen.

Irgendwie mag diese Machtdemonstration der Zweiräder nicht so recht zum sanften Verkehrsmittel passen. Doch gegen hundert Menschen sind in die Stadt gekommen, um radelnd für den Velo-Artikel zu werben, über den am 23. September abgestimmt wird.