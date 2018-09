Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, kontrollierte die Polizei den Pilzsammler am Mittag im Wagliseiboden in der Nähe des Salwideli. Sie beschlagnahmte die elf Kilogramm Pilze, die der 41-Jährige zu viel gesammelt hatte, und verkaufte sie an einen Lebensmittelproduzenten. Der Erlös fliesst in die Staatskasse.

Aktuelle Polizeibilder vom September: