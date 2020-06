Levrat will sich am Corona-Hilfsplan der EU beteiligen - im Gegenzug für Lohnschutzmassnahmen

(agl) Die Schweiz werde nicht darum herumkommen, sich an den Wiederaufbaukosten der EU zu beteiligen, sagte Levrat gegenüber der «Sonntagszeitung». Anstatt abzuwarten und später höhere Beiträge für die Teilnahme am Binnenmarkt zu zahlen, solle sich die Schweiz «direkt am Corona-Hilfsplan beteiligen».