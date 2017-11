Portugal habe eine lange wirtschaftliche Krise überwunden, so Bundespräsidentin Doris Leuthard am Rande des Besuchs gegenüber der sda. Nun sei Präsident Marcelo Rebelo de Sousa sichtlich stolz, dass die Arbeitslosigkeit zurückgehe. Die Schweiz könne als "stabile Partnerin" dazu beitragen, dass es so weitergehe.

Ursprünglich hatte Bundespräsidentin Leuthard im Oktober nach Portugal reisen wollen - der Besuch musste jedoch abgesagt werden. Damals waren bei verheerenden Waldbrände im Land 43 Menschen gestorben. In der Folge wurde eine dreitägige Staatstrauer verhängt.