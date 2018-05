Damit auch künftig jedes Kind an einem Ski- oder Klassenlager teilnehmen kann, hoffen Schulen auf Hilfe der SBB. In einem kürzlich verfassten Positionspapier nimmt der Schweizer Schulleiterverband nicht nur die Kantone und Gemeinden in die Pflicht, sondern auch den öffentlichen Verkehr. Das Ziel: Die Tickets für Klassenfahrten sollen billiger werden, damit Schulen Exkursionen und Lager weiter bezahlen können. Der gewöhnliche Gruppenrabatt reiche nicht.

Hintergrund der Forderung ist ein Urteil vom Dezember. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass obligatorische Angebote von Schulen kostenlos sein müssen. Neu dürften von Eltern maximal 16 Franken pro Tag für Verpflegung verlangt werden. Je nach Schule zahlten Eltern bisher zwischen 150 und 300 Franken für eine Lagerwoche. Manchmal auch mehr.

Nun geht es um die Frage, wer für das Defizit aufkommt, denn das Klassenlager ersatzlos streichen, wollen die Schulen nicht. «Für das soziale Lernen sind solche Lager extrem wichtig», sagt Bernard Gertsch, Präsident des Schweizer Schulleiterverbandes (VSLCH). Die Reisen seien aus der Schule nicht wegzudenken.

Die Verunsicherung nach dem Gerichtsentscheid sei spürbar. In einigen Gemeinden würden über Ersatzangebote im Klassenzimmer diskutiert – allerdings nur für Kinder, deren Eltern nicht zahlen können. Das sei ein Fehler, sagt Gertsch. Schüler sollten ein Lager zusammen erleben dürfen.

Sonderangebote gibt es bereits

Ausserdem fürchtet Gertsch, dass sich eine Zweiklassengesellschaft auftue. Reiche Gemeinden könnten für die Lager aufkommen, ärmere nicht. Dann würde der Wohnort der Kinder entscheiden, ob sie in ein Klassenlager gehen oder nicht. «Das darf nicht sein.»

Gertsch verweist auf bereits bestehende Sonderangebote. So ist es beispielsweise für Teilnehmer der Berufsmeisterschaften «Swiss Skills» dank den SBB möglich, für lediglich 20 Franken zum Veranstaltungsort nach Bern zu fahren – egal woher die Jugendlichen aus der Schweiz anreisen.