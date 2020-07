Laubers verzwickte Lage – selbst seine Kündigung schützt ihn nicht vor Amtsenthebung

Der Brief, den Bundesanwalt Michael Lauber (54) angekündigt hatte, war bis gestern offenbar noch nicht bei der Gerichtskommission angekommen. So bleibt unklar, was Lauber mit seiner Formulierung genau meinte, die er am letzten Freitag in einer «persönlichen Erklärung» an die Medien verwendet hatte.

In dieser Erklärung hatte er geschrieben, er «biete der Gerichtskommission den Rücktritt an» und werde mit dieser die Modalitäten besprechen. Effektiv erklärt hatte er den Rücktritt aber nicht. Das hatte auch in der Gerichtskommission für Verwirrung und Ärger gesorgt, weil der Bundesanwalt sich damit anscheinend alle Türen offen liess und weil er den Anschein erweckte, dass er noch über finanzielle Fragen verhandeln will.

Auslöser von Laubers Schreiben war: Am letzten Freitag publizierte das Bundesverwaltungsgericht das Urteil zur Beschwerde, die der angeschlagene Bundesanwalt gegen die Disziplinarverfügung seiner Aufsichtsbehörde eingereicht hatte. Das Urteil fiel für den Bundesanwalt nicht günstig aus, weil es die zentralen Wertungen der Aufsichtsbehörde stützte. So hielt das Gericht fest, dem Bundesanwalt fehle es an Unrechtsbewusstsein und Einsicht.

Inzwischen gibt es Beobachter im Bundeshaus, die glauben, sich einen Reim auf Laubers eigenartiges Vorgehen mit dem «Rücktrittsangebot» machen zu können.