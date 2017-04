Am neuen Energiegesetz entzündet sich ein Streit zwischen Landschafts- und Umweltschützern. Die vier grössten Schweizer Umweltorganisationen, Pro Natura, WWF, Greenpeace und Birdlife Schweiz, unterstützen die Vorlage von Energieministerin Doris Leuthard. Sie gewichten deren Vorteile für die Umwelt höher als die Nachteile. Nicht so Landschaftsschützer wie der einstige Direktor des Bundesamtes für Umwelt, Philippe Roche. Er ist das Aushängeschild eines Umweltkomitees, das sich gegen die Vorlage stemmt.

Besonders die Windenergie ist dem Gremium ein Dorn im Auge: Mit dem neuen Energiegesetz könne der Bundesrat Windkraftwerke als national bedeutend erklären – auch in Schutzgebieten, so die Befürchtung. Das Gesetz gewichte die Produktion von Energie automatisch höher als Natur und Landschaft, auch wenn es sich um ein eigentlich geschütztes Gebiet handle. Die Möglichkeiten zur Einsprache von Anwohnern und Umweltverbänden würden eingeschränkt und Verfahren gekürzt, der Naturschutz massiv reduziert und weltbekannte Landschaften zerstört. Das Komitee kommt zum Schluss, dass künftig «rund 1000 Windräder» wertvolle Landschaften verschandeln.

Langwierige Verfahren

Tatsächlich haben die Windkraft-Gegner in der Vergangenheit erfolgreich agiert. An ihrem hartnäckigen Widerstand bissen sich Promoter die Zähne aus. Heute produzieren die wenigen Rotoren, die in der Schweiz drehen, 150 Gigawattstunden Strom – ganze 0,25 Prozent des Gesamtverbrauchs. Der grösste Park der Bernischen Kraftwerke (BKW) mit 16 Anlagen steht auf dem Mont Crosin im Berner Jura. Langwierige Planungs- und Gerichtsverfahren blockieren viele Projekte. Sie ziehen sich dermassen in die Länge, dass viele Promoter aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben.