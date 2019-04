In der Folge stürzten die beiden Männer am Samstag in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte. Einer der Arbeiter, ein 38-jähriger Mann, sei noch auf der Unfallstelle verstorben. Der andere, ein 30-Jähriger, sei schwer verletzt ins Spital geflogen worden.

Der Grund für den Unfall ist nicht bekannt. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein.