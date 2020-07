Kritik an Krisen-Kommunikation des Bundes: «Muss wirklich erst alles den Bach runter gehen, bevor wir bereit sind zu handeln?»

Herr Naef, sind Sie zufrieden mit der Kommunikation des Bundes?



Stefan Naef: Da muss ich unterscheiden. In der ersten Phase, jene des Lockdowns, wurde aus meiner Sicht sehr gut kommuniziert. Das Ziel war klar: Die Leute mussten dazu gebracht werden, zuhause zu bleiben. Das hat man mit den regelmässigen Medienkonferenzen und der BAG-Kampagne, die ohne viel Firlefanz auskam, optimal hinbekommen.

Und wie sieht es nun in der zweiten Phase aus?



In Phase zwei, also jene der Lockerungen bis hin zum heutigen Tag, ist eher das Gegenteil passiert, was aber auch damit zusammenhängt, dass die Realität der Bevölkerung viel komplexer wurde. Die Kommunikation wurde entsprechend vielschichtiger und weniger klar. Das führte dazu, dass die Leute zum Teil nicht mehr wissen, wie sie sich verhalten sollen. Das wiederum hat mehrere Gründe.



Die da wären?



Einerseits werden die Slogans schwammiger. Am Anfang hiess es zum Beispiel in der Stadt Zürich: «Bleibt zuhause». Jetzt heisst es: #BliibDraa. Aber was bedeutet «dran bleiben» genau?

Das man sich weiter an die Hygiene- und Abstandsvorschriften halten soll?



Ja, natürlich. Trotzdem ist die Botschaft nicht so klar wie am Anfang. Auch die Anzahl Botschaften nimmt immer mehr zu. Wie verhaltet man sich in Restaurants, draussen, im Club? Es gibt nicht mehr nur die «Stay-at-Home-Devise», sondern ganz viele. Das macht die Sache nicht einfacher. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kantone unterschiedlich kommunizieren.

Bleiben wir bei den Kantonen. Kommunikationstechnisch ähneln diese gerade einer Horde kopfloser Hühner. Was läuft da schief?



Ich würde nicht sagen, dass grundsätzlich etwas schief läuft. Die Anforderungen an die Kommunikation steigen von Tag zu Tag, es gibt heute ganz viele Teilrealitäten, die berücksichtigt werden müssen.