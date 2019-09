Pius Zängerle (57) trifft uns an einer Tagung, er hat eben noch einem Vortrag über das Dänische Gesundheitswesen zugehört. Dieses sei zwar zentralistischer und deshalb auch effizienter, als Föderalist halte er aber zum Schweizer System. Für dessen Verbesserung setzt sich der frühere CVP-Kantonsrat aus Luzern seit vier Jahren als Direktor des Versicherungsverband Curafutura ein.

Herr Zängerle, zwei ihrer Verbandsmitglieder haben angekündigt, die Prämien für manche Kunden 2020 zu senken. Was ist passiert?

Die Prämienzahlenden profitieren von den Massnahmen, an denen Curafutura als Verband intensiv gearbeitet hat. Diese entfalten nun ihre Wirkung.

Welche Massnahmen?

Die wichtigste ist der Eingriff des Bundesrats in den Ärztetarif Tarmed. Curafutura hat dazu die wesentlichen Grundlagen erarbeitet. Als wir 2016 den revidierten Ärztetarif ablehnten, haben wir die Arbeit für einen Noteingriff am veralteten Tarmed aufgenommen und ein Paket mit 13 Massnahmen geschnürt. Auf diese hat sich die Regierung abgestützt.

Was hat dieser Eingriff in Franken und Rappen gebracht?

In Franken und Rappen lässt sich das leider nicht beziffern, weil die Isolierung eines einzelnen Faktors wie dem Ärztetarif nicht möglich ist. Wir haben aber analysiert, was passiert wäre, wenn die Kosten wie in den Vorjahren angestiegen wären. Das wären pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken. Und dies, obwohl es eine deutliche Verschiebung von stationären zu ambulanten Behandlungen gab.

Kritiker warnten, die Ärzte würden einfach andere Leistungen verrechnen und so Ausfälle kompensieren. Blieb dieser Effekt aus?

Natürlich lassen sich gewisse Gegeneffekte beobachten, doch nicht im grossen Stil. Das ist gar nicht möglich. Wenn ein Arzt aufgrund des neuen Tarifs weniger verdient, kann er ja nicht plötzlich viel mehr Patienten behandeln, um allfällige Mindereinnahmen auszugleichen. Hinzu kommt, dass die Krankenversicherer die Rechnungskontrolle deutlich verschärft haben und genauer hinschauen.

Weshalb haben die Krankenkassen die Rechnungskontrolle nicht längst ausgebaut?

Alle Player im Gesundheitswesen haben sich in den letzten Jahren entwickelt. Angesichts stetig steigender Prämien hat sich die Situation aber zugespitzt. Es ist letztlich ein politisches Phänomen: Die Akteure handeln konsequenter, wenn sie sehen, dass sich das Problem verschärft. So haben die Krankenversicherer die Rechnungskontrolle laufend verbessert und im Ergebnis über die Jahre massiv ausgebaut.

Vermutlich nicht zur Freude der Ärzte…

Natürlich ist es unangenehm, wenn Krankenversicherer den Ärzten und Spitälern genauer auf die Finger schauen. Jetzt gilt es weiterhin nicht locker zu lassen, um einen Beitrag zu leisten, damit das Kostenwachstum nicht ungebremst weiter geht. Wir müssen uns auch um das Wohl der Prämienzahler kümmern. Da sehe ich bei den Krankenversicherern einen Gesinnungswandel, aber auch beim Bund.

Werden alle Versicherten von einer mässigen Prämienrunde profitieren?

Das wird davon abhängen, bei welchem Krankenversicherer sie sind. Jene Versicherer, welche die Rechnungskontrolle sehr ernst nehmen, dürften ein moderateres Prämienwachstum aufweisen als andere. Das ist ein wichtiger Pluspunkt für die Versicherten und deren Wahlfreiheit. Hier spielt der Wettbewerb unter den Krankenversicherern.

Sollten nicht alle von den Einsparungen beim Ärztetarif profitieren?

Davon profitieren alle Versicherten gleichermassen, ja.