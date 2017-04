Die Ära der Kernkraftwerke in der Schweiz werde zu Ende gehen. Darauf müsse man schon eine Antwort geben. "Wenn man nichts macht, wird ein Versorgungsengpass realistisch. Wir aber machen etwas. Wir setzen vor allem auf Effizienz. Wir wollen die erneuerbaren Energien in der Schweiz aufbauen." Man vergesse, dass es in 20 Jahren bessere Speicherlösungen geben werde. Im Sommer produziert die Schweiz genug Strom für den eigenen Bedarf. Für einige Wochen im Winter importiere das Land heute schon Strom. "Da wird uns die Speicherung von Strom helfen", gibt sich Leuthard überzeugt.