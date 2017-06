An den Rückzug des grössten Gletschers der Schweiz haben sich die Walliser zwar gewöhnt. Was sie aber soeben gesehen haben, drückt im Restaurant «Derby» auf der Riederalp (VS) auf die Stimmung. Hier haben sich Gemeindevertreter versammelt, nach einem Helikopterflug über dem Gletschergebiet.

Weil immer weniger Eis gegen den Fels drückt, gerät der Berg unterhalb der Moosfluh in Bewegung. Eine zwei Quadratkilometer grosse Fläche mit einem Volumen von rund 160 Millionen Kubikmetern rutscht Richtung Tal. An gewissen Stellen bewegt sich der Fels bis zu 80 Zentimeter pro Tag. Der Hang ist durchzogen von Fels- und Erdspalten. Manche sind so klein, dass nur eine Hand hinein passt. In den grösseren könnte ein Kind verschwinden. In den ganz grossen hätte ein Chalet Platz.

Schon im Herbst liess die Gemeinde sechs Kilometer Wanderweg sperren. Der Helikopterflug hat nun gezeigt, dass neue Risse, Spalten und Felsstürze hinzugekommen sind.