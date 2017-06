Wo es um das Entscheidende geht

Doch erst beim revidierten CO2-Gesetz geht es ums Eingemachte: Es regelt, wie das Reduktionsziel erreicht werden soll. Im November will der Bundesrat die Botschaft verabschieden. Die Regierung plant, bestehende Instrumente noch zu verschärfen. So sollen 30 Prozent im Inland und 20 Prozent im Ausland eingespart werden.

Hinter dem generellen Reduktionsziel steht auch die Wirtschaft. Streit entfacht sich aber daran, ob innerhalb oder ausserhalb der Landesgrenzen reduziert werden soll. Kein Wunder, denn je ambitionierter das inländische Einsparziel, desto einschneidender für die Wirtschaft. Der Dachverband Economiesuisse will die Unterscheidung in Inland- und Auslandziel deshalb aufheben. «Ob eine Tonne CO2 im In- oder Ausland eingespart wird, ist für das Klima einerlei», sagt Beat Ruff. Die Wirtschaft benötige Flexibilität. Sonst drohten Wettbewerbsnachteile, zumal die künftigen internationalen Spielregeln noch unbekannt seien.

Widerstand gegen höhere Abgabe

Die Wirtschaft wehrt sich auch gegen eine höhere Lenkungsabgabe, falls der CO2-Ausstoss nicht schnell genug fällt. Sie fordert zudem, dass alle Unternehmen Zugang erhalten zu sogenannten Zielvereinbarungen. Das heisst: Firmen können sich dazu verpflichten, ihre Emissionen zu senken. Gelingt das, wird ihnen die CO2-Abgabe zurückerstattet.

In dieselbe Kerbe schlägt der Schweizerische Gewerbeverband. Er stimmt der Revision nur zu, wenn der maximale Abgabensatz für Firmen auf der heutigen Höhe eingefroren wird. Treibstoff-Importeure müssen bis 2020 zehn Prozent ihres CO2-Ausstosses kompensieren, etwa durch Klimaprojekte oder indem sie dem Benzin und Diesel Biotreibstoff beimischen. Der Bundesrat prüft eine Erhöhung auf maximal 20 Prozent. Das sei inakzeptabel, findet die Erdölvereinigung. Die Zitrone sei schon genug ausgepresst.