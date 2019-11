Keine italienischen Durchsagen bei Länderspielen: Bundesrat Cassis kritisiert Schweizerischen Fussballverband

Am Schluss hat es doch noch geklappt. Cédric Itten erlöste die Fans der Schweizer Nationalmannschaft mit seinem späten Kopfballtor zum 1:0-Sieg gegen Georgien. Den Treffer bejubelte auch Diego Erba, der zum ersten Mal live einem Spiel er Nati bewohnte. Weniger erfreut zeigte sich der Koordinator des Forums für das Italienische in der Schweiz über die Durchsagen im Stadion in St. Gallen. Sie erfolgten auf Deutsch, Französisch und Englisch, aber nicht auf Italienisch. «Das hat mich sowie die zahlreichen italienisch sprechenden Fans irritiert», sagt Erba.

Der ehemalige Generalsekretär der Tessiner Bildungsdirektion hat seinem Ärger jetzt in einem Brief an den Schweizerischen Fussballverband Luft gemacht. Eine Kopie des Schreibens schickte er an Sportministerin Viola Amherd und den Tessiner Aussenminister Ignazio Cassis. Darin fordert Erba, dass die offiziellen Durchsagen bei Länderspielen künftig auch auf Italienisch gemacht werden. Das Nichtbeachten desselben zeuge von mangelndem Respekt vor der dritten Landessprache.

«Verschiedene Sprachen sind DNA der Schweiz»

Bei Bundesrat Cassis rennt Erba offene Türen ein. Er unterstütze die Beschwerde im Brief, lässt der Vorsteher des Aussendepartements via seine persönliche Mitarbeiterin Anna Fazioli mitteilen. Die Schweizer Fussballnationalmannschaft spiele sowohl für den Landeszusammenhalt als auch für das Ansehen der Schweiz in der Welt eine wichtige Rolle, ergänzt Cassis. «Sie sollte diesen Aspekt deshalb nicht vergessen.»