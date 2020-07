Kantonsspital St.Gallen verärgert über Tumult am Zürcher Herzzentrum: Beurlaubter Herzklinikchef wird gestützt

Der jüngste Brief datiert vom 22. Juli und betrifft den Gegenspieler von Maisano. Die St.Galler Herzspezialisten halten den wieder am USZ tätigen Kollegen offensichtlich für unfähig. Jedenfalls habe man schon «vor der ganzen Whistleblower-Krise» dem damaligen Leiter Francesco Maisano (und zuvor bereits dessen Vorgänger Volkmar Falk) mitgeteilt,

Für Operationen am offenen Herzen werden St.Galler Patientinnen und Patienten mehrheitlich ins Zürcher Universitätsspital (USZ) eingeliefert: Das Kantonsspital St.Gallen ist der bedeutendste Zuweiser der dortigen Klinik für Herzchirurgie. Umso besorgter verfolgen die Verantwortlichen in St.Gallen die skandalösen Vorgänge beim wichtigsten Herzklinik-Partner.

Die Details der Begründung könne man «gerne mündlich besprechen», heisst es im kurzen Schreiben an den interimistischen Zürcher Herzklinikdirektor Paul Vogt. Unterzeichnet haben der St.Galler Spitaldirektor Daniel Germann, der Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Hans Rickli, sowie die leitenden Ärzte Philipp Haager und Daniel Weilenmann.

«die Qualität der Zusammenarbeit stetig verbessert»

Trotz der laufenden universitären, politischen und strafrechtlichen Untersuchungen hatten die St.Galler Spitalchefs bereits am 5. Juni klar gestellt, auf wessen Seite sie stehen. In einem längeren Schreiben an den CEO des Universitätsspitals Zürich, Gregor Zünd, äusserten sie «grosses Bedauern» über die Presseartikel in den beiden Zürcher Tageszeitungen: