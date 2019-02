Das Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn hat zu den Einwendungen gegen die geplanten Windparks im Solothurner Jura Stellung bezogen. Grundsätzlich soll die Nutzung der Windenergie in bestimmten Gebieten und in landschaftsverträglicher Form möglich sein. Das Gebiet «Brunnersberg» soll als potentielles Gebiet gestrichen werden und das Gebiet «Scheltenpass» soll in seiner Ausdehnung reduziert werden.