Kann man einfach die Risikogruppe isolieren?

Die wirtschaftliche Existenzangst wird von Tag zu Tag grösser, Bildungsexperten warnen vor längeren Schulschliessungen und Psychologen und Psychiater sprechen über Verzweiflung, Depressionen, Aborte und Suizide. Das Ende des Lockdowns wird immer öfter gefordert. Eine Methode klingt dabei verlockend: Man isoliert bloss die Risikogruppe, während man den anderen Menschen freien Lauf für Arbeit und Freizeit lässt. Nicht nur in der Schweiz wird sie vermehrt gefordert. In den USA hat der Trump-nahe Sender Fox News diese Methode propagiert. Deutlich abgelehnt wird sie nun in der «Washington Post»: Zum einen, weil auch jüngere Menschen von der Erkrankung betroffen seien, gegen das Virus wegen seiner Neuartigkeit niemand immun sei und die Ansteckung rasend schnell vonstattengehe. Dieses Problem entschärft sich allerdings mit dem Lauf der Epidemie. In der Schweiz geht man davon aus, dass nach ein paar Wochen bis zu 20 Prozent der Bevölkerung immun sind. Dann sollte es nach Ende des Lockdown nicht zu übermässig vielen Neuinfektionen und einem Überlauf in den Spitälern kommen.

Austausch mit Personen ohne Risiko Schwierig ist die alleinige Isolation von Risikopersonen aber, weil viele dieser Menschen im Austausch mit Nicht-Risikopersonen stehen. Am meisten gilt das für jüngere Personen mit Vorerkrankungen, die in einem Mehrgenerationen-Haushalt wohnen. Konsequenterweise müsste man dann die ganzen Familien isolieren. Oder Risikopersonen extern in Quarantäne stellen. Aber auch für ältere Risikopersonen kann es über das Pflegepersonal in Altersheimen zu Kontakt mit der Aussenwelt kommen. Das ist zwar schon heute der Fall. Das Pflegepersonal ist durch die aktuellen Massnahmen zur Zeit aber besser vor einer Infektion geschützt.

