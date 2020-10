Kampf um das Rahmenabkommen: Economiesuisse und Avenir Suisse kontern die Kritik der Gründer der Partners Group

Bei Economiesuisse und Avenir Suisse ist Erleichterung spürbar, dass die Auseinandersetzung um das Rahmenabkommen beginnt. «Es ist dringend und nötig, dass man endlich darüber diskutiert», sagt Peter Grünenfelder, Direktor des Thinktank Avenir Suisse.

«Böse Zungen in Bundesbern sagen ja, der Bundesrat verhalte sich wie eine NGO, eine Nicht-Regierungs-Organisation. So viele Ehrenrunden, wie der Bundesrat machte ohne Entscheide zu fällen, gibt es in keiner Sportart.»

Es sind Alfred Gantner, Marcel Erni und Urs Wietlisbach, die Gründer des Milliardenkonzerns Partners Group, welche die Diskussion neu angestossen haben. Sie lancieren ein Netzwerk gegen das Rahmenabkommen. Grünenfelder: «Das ist ein Zeichen, dass unsere Schweizer Demokratie funktioniert.»

«Wir sind offen für Gespräche»

Ähnlich sieht man das bei Economiesuisse. «Wir sind offen für die inhaltliche Diskussion über die Vor- und Nachteile eines Rahmenabkommens», schreiben Präsident Christoph Mäder und Direktorin Monika Rühl in einer gemeinsamen Stellungnahme. «Wir sind auch offen für Gespräche mit der Gruppierung von Herrn Gantner von der Partners Group.»

Mäder und Rühl betonen, Economiesuisse begleite das Projekt des Rahmenabkommens seit 2013 aufmerksam. Die Position des Wirtschaftsdachverbandes sei unverändert: «Die Fortführung des bilateralen Weges ist für die schweizerische Wirtschaft von eminenter Bedeutung.

Wir setzen uns dafür ein, dass der Bundesrat nun gemeinsam mit der EU die erforderlichen Klärungen zum Rahmenabkommen vornimmt.» Gestützt darauf könne eine Gesamtbeurteilung dieses Vertrages stattfinden.