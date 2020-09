Justizdirektoren empfehlen: Auch Gefangene sollen Beihilfe zum Suizid erhalten

(sat) Im Detail soll die Beihilfe zum Suizid hinter Gefängnismauern jedoch jeder Kanton für sich selber regeln, schreiben die beiden Organisationen am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung. Die generelle Empfehlung der Justizdirektoren und des Kompetenzzentrums für den Justizvollzug hat einen konkreten Hintergrund: Peter Vogt, wegen Vergewaltigungen seit einem Vierteljahrhundert verwahrt und ohne Aussicht auf Lockerung, will mit der Sterbehilfeorganisation Exit aus dem Leben scheiden.