Justitia auf Abwegen: 9 Fehler im Schweizer Rechtssystem

Amtsenthebungsverfahren gegen Bundesanwalt Michael Lauber, «Sittenzerfall» am Bundesstrafgericht, Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer in der Sexismusfalle. Die Bundesjustiz scheint ausser Rand und Band. Was ist da los? 1) Gerichtskommission des Parlaments ist ein Schwachpunkt Die 17 Leute starke Gerichtskommission (GK) der Räte ist dafür zuständig, die Wahlen von Richtern und den drei leitenden Bundesanwälten vorzubereiten. Bisher gab es kaum Auswahlverfahren, die diesen Namen verdienten. Am wichtigsten war oft das Parteibüchlein, weil der Parteienproporz eingehalten werden muss. So hatte die SVP nach gewonnen Wahlen in den Vorjahren Nachholbedarf, aber wenig passendes Personal. Was die Bundesstrafrichter betraf, kommt eine Besonderheit dazu: Viele Papabili wollen nicht im abgelegenen Tessin arbeiten. Die Gerichtskommission klagt seit Jahren, sie finde keine Leute. So wurden immer wieder Richterinnen und Richter gewählt, die schlicht das Rüstzeugs nicht hatten.

2) Einige Bundesstrafrichter begegnen dem Tessin mit Verachtung Manche Bundesparlamentarier meinen, das Bundesstrafgericht sei am falschen Ort. Nein, sagt der Tessiner CVP-Nationalrat und Jurist Fabio Regazzi:«Das Problem am Bundesstrafgericht ist nicht der Standort, sondern es sind die Leute, die dort arbeiten. Bei manchen hat man den Eindruck, dass sie nicht gerne im Tessin arbeiten, weil es zu weit weg von ihrem Herkunftsort ist, dass sie unter ihrem Arbeitsort leiden und ihm mit Verachtung begegnen. Solche Leute gehören nicht in dieses Amt. Wir müssen bei der Selektion der Richterinnen und Richter strenger sein und genauer hinschauen.»