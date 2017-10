Damit gemeint war der Umstand, dass kleine Parteien ohne Sitz im Regierungsrat bis zu diesem Zeitpunkt keine Chance hatten, das Aargauer Grossratspräsidium zu übernehmen. Eine Einschränkung, von der bis zur Wahl von Susanne Hochuli 2009 in den Regierungsrat und der Wahl von Patricia Schreiber zur Grossratspräsidentin 2010 auch die Grünen Aargau betroffen waren.

Fricker will sich auf Anfrage nicht mehr zu dem von ihm zitierten Vergleich zwischen dem Umgang mit Kleinparteien und der historischen Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in seinem Text äussern: In einer Stellungnahme betonte er am vergangenen Sonntag, dass er Ruhe brauche, und daher keine Medienanfragen beantworte.

Deutlich äussert sich sein Parteikollege und Historiker Josef Lang: «Der Vergleich ist gewiss nicht antisemitisch, aber trotzdem befremdlich», sagt der Zuger Alt-Nationalrat (2003 bis 2011), der den Antisemitismus in der Schweiz als einen seiner Forschungsschwerpunkte bezeichnet.

Die Situation der jüdischen Minderheit im Aargau im 19. Jahrhundert lasse sich überhaupt nicht vergleichen mit der Situation von politischen Minderheiten im 21. Jahrhundert, so Lang. Die Juden im Aargau seien aus grundsätzlichen Motiven diskriminiert worden, weil sie für die Vertreter eines christlichen Staates ein Fremdkörper gewesen seien. Die «unfaire Benachteiligung von Kleinparteien» hingegen sei machtpolitisch begründet und treffe Parteien jeglicher Couleur. Lang betont aber auch, der Vergleich im Rundbrief von 2014 sei nicht mit Frickers Äusserun- gen im Nationalrat vom 28. September gleichzustellen: «Trotzdem verstärkt das Zitat den Eindruck der Leichtfertigkeit im Umgang mit dem jüdischen Schicksal», sagt Josef Lang.

Verhängnisvolle Vergleiche

Lukas Keller, Präsident des jüdisch-christlichen Projekts Doppeltür, sagt, Vergleiche von Minderheiten, Despoten und Völkermorden mit politischen Anliegen oder persönlichen Wertvorstellungen seien problematisch und «vielfach ein No-Go». Personen des öffentlichen Lebens tappten oft in diese Falle und würden dabei wichtige ethische Grundregeln vergessen. Keller betont gleichzeitig, dass er «aus Respekt vor der Person Jonas Fricker nicht jedes Zitat aus dessen vergangener politischer Arbeit» kommentiere. Fricker ist Mitglied im Patronatskomitee. Der Schweizerisch-Israelitische Gemeindebund verzichtete am Freitag aufgrund eines jüdischen Feiertages auf eine Stellungnahme.