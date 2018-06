Ist es der grösste Schweizer Medien-Hack der Geschichte? Vermutlich schon. Am Dienstagmorgen meldete «20 Minuten», ein Bauer habe in Uster in seinem Weizenfeld einen Kornkreis gefunden.

Die Meldung machte schnell die Runde, diverse weitere Medien berichteten ebenfalls über den Kornkreis. Doch nun ist klar: Alles war nur ein gigantischer Medienstunt von «izzymagazine». Vor wenigen Minuten wurde auf Facebook das Making-Of-Video hochgeladen: