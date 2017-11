1968: «Die Lunge ist dein letzter Filter»

Der Kampf gegen den Tabakkonsum nimmt seinen Lauf. 1968 lanciert der Kanton Zürich eine der ersten Anti-Raucher Kampagne, sie trägt den Titel «Die Lunge ist dein letzter Filter». Auf nationaler Ebene wird 1973 die Arbeitsgemeinschaft «Tabakprävention Schweiz» gegründet. Schwerpunkt der Arbeit sind Kampagnen zur Förderung des Nichtrauchens, Medienarbeit und Mitarbeit in der Eidgenössischen Kommission für Tabakprävention.

Vor allem in den Schulen verstärkt sich die Präventionsarbeit. Damals noch mit dem Credo: Abschreckung führt zum Ziel. So brennt sich in den 80ern einer Generation von Schülern der Antiraucher-Film «Der Duft der grossen weiten Welt» ein. Darin unter anderem zu sehen: Eine Armada an kehlkopfkranken Cowboys, die durch die Wildnis reitet – eine schockierende Parodie auf den Marlboro-Mann.

1993: Steigende Tabaksteuern

Eingeführt wurde die Tabaksteuer zwar schon in den 30er-Jahren. Doch seit 1993 nimmt sie Jahr für Jahr stetig zu. Das hat auch Auswirkungen auf den Zigarettenpreis je Päckchen. Während man vor 24 Jahren noch weit weniger als 4 Franken für das Zigipäckli bezahlte, sind es heute rund 8.50 Franken.

1998: Die Flugzeuge machen den Anfang

Heute ist das Rauchen im Flugzeug undenkbar. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, als der blaue Dunst an Bord noch Alltag war. Erst 1998 verbot die Swissair das Rauchen an Bord für Passagiere und Piloten auf allen Flügen.