Ein «gravierendes Problem» stand im Zentrum der Konferenz, für die am Dienstag 270 Fachpersonen nach Bern gereist waren: häusliche Gewalt. Anlass für die Zusammenkunft gab die am 1. April in Kraft getretene «Istanbul-Konvention», die die Schweiz zur Bekämpfung häuslicher Gewalt verpflichtet. Auf dem Weg zur Konferenz dürften manchem Teilnehmer die neuen Plakate in den Berner Trams und Bussen aufgefallen sein. Darauf zu sehen ist ein Symbol-Männchen, übersät mit blauen Flecken und Beulen. Darunter steht: «Fachstelle Häusliche Gewalt. Ein Angebot auch für Männer». Die neue Kampagne der Berner Fachstelle will auf einen Fakt aufmerksam machen, den das «Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt», wie die Istanbul-Konvention offiziell heisst, ausser Acht lässt: Nicht alle Täter sind Männer, nicht alle Opfer Frauen. Der gegenteilige Fall tritt immer häufiger ein. Laut dem Bundesamt für Statistik ist in der Schweiz jede vierte wegen häuslicher Gewalt angezeigte Person eine Frau. 2017 wurden 7059 Männer und 2263 Frauen wegen häuslicher Gewalt beschuldigt. Die Zahlen decken sich mit jenen der Fachstelle Häusliche Gewalt. Dort ist jede fünfte hilfesuchende Person ein Mann.

Gefährliche Klischees Männer als Opfer häuslicher Gewalt: Mit diesem Bild tut sich die Gesellschaft schwer. Der Berner Gemeinderat Reto Nause brachte es bei der Vorstellung der neuen Plakat-Kampagne auf den Punkt: «Über dieses Tabu spricht man nicht. Man erträgt es oder man arrangiert sich damit, aber sich jemandem anvertrauen, das machen die wenigsten Männer», sagte Nause. Sich jemandem anvertrauen, das war auch für Philippe schwierig. Der 57-Jährige, der in Wirklichkeit anders heisst, hat zuerst gezögert. Zweifel plagten ihn, ob er wirklich die Polizei verständigen soll. Doch die Aggressionen der Partnerin, ihr impulsives Verhalten, all die nicht verarbeiteten Emotionen, die sie auf ihn projizierte, das hielt er irgendwann nicht mehr aus. «Es gab Übergriffe, verbale und auch körperliche», sagt Philippe am Telefon. Er hat sich für das Gespräch auf ein Feld verzogen. Er will nicht, dass ihm irgendjemand zuhört.

Nachdem die Situation zu Hause ein weiteres Mal eskalierte, hatte er die Polizei informiert und wurde an die Fachstelle für Häusliche Gewalt weitergeleitet. Dort habe man ihm geholfen, sagt Philippe. Doch die alten Klischees seien nur schwer zu durchbrechen. «Historisch gesehen war immer der Mann der Gewalttäter. Durch die #MeToo-Bewegung wurde diese Ansicht in letzter Zeit wieder verstärkt», sagt Philippe. «Wenn ich als Mann von meiner Frau angegriffen werde und mich zur Wehr setze, dann laufe ich Gefahr, als Gewaltverursacher dazustehen.» Frauen hätten ihre eigene Form von Gewalt. Philippe hat das am eigenen Leib erlebt. Nur wenige Männer trauen sich, in diesen Situationen Hilfe zu holen. Zu wenige, findet die Fachstelle Häusliche Gewalt. Die Dunkelziffer männlicher Gewaltopfer sei hoch, glauben die Berner Experten. Scham, die Angst, die eigenen Kinder zu verlieren, und das alte Klischee, dass das «starke Geschlecht» doch gar nicht Opfer sein könne: Das sind die Hindernisse, die Männer überwinden müssen, bevor sie sich an externe Stellen wenden.

Ohne Scham über die eigenen Gewalterfahrungen sprechen, das tut praktisch keiner. Wer einen Mann finden will, der mit seinem Namen hinsteht und erzählt, muss sich bis ins deutsche Koblenz durchtelefonieren. Dort wohnt der IT-Unternehmer Rene Pickhardt. Der 33-Jährige hat häusliche Gewalt erlebt. Pickhardt war traumatisiert, konnte eine Weile lang nicht mehr sprechen. Genauer ins Detail gehen möchte er nicht. Viel wichtiger sei, was danach passierte, sagt er. Beim Versuch, Hilfe zu holen, stiess Pickhardt nur auf verschlossene Türen. Er meldete sich bei einem Verein für Opfer häuslicher Gewalt. «Die waren aber nur auf weibliche Opfer eingestellt», erzählt er. Auch in der Reha-Klinik, in die er sich einliefern liess, gab es keine spezifischen Hilfsangebote für Männer. «Ich will keine Opferolympiade lostreten», sagt Pickhardt. «Aber knapp 25 Prozent aller Opfer von häuslicher Gewalt sind Männer. Das widerspiegelt sich nicht im Hilfsangebot.» Genauso schlimm waren für Pickhardt die Reaktionen seiner Bekannten. «Eine Person sagte mir: Nur weil du zu feige warst, dich zu wehren, willst du deine Ex jetzt in Bedrängnis bringen? Spinnst du?» Das Bild vom Mann als Opfer sei noch nicht in den Köpfen angekommen – und das müsse sich dringend ändern. Sie sagen nicht mehr «Papa» Wie schwierig es für einen Mann werden kann, dem Täter-Klischee zu entkommen, das weiss auch Martin. Der 43-Jährige sitzt am Esstisch des Berner Männerhauses «ZwüscheHalt». Goldenes Herbstlicht fällt durchs Fenster, doch Martin sieht nur schwarz. Fast zwei Stunden lang erzählt er von seinem Schicksal, von der Frau, die ihn gedrängt hat, Kinder zu machen, und die ihm diese Kinder eines Tages plötzlich wegnahm. Ihm, der sich zwei Jahre lang tagtäglich mit aller Liebe um die Zwillinge gekümmert habe, während sie Vollzeit arbeitete und ihre freien Stunden mit ihren Freundinnen verbrachte. Doch eines Morgens sei sie plötzlich ins Frauenhaus gegangen, ohne Vorwarnung. «Dort hat sie erzählt, ich sei gewalttätig und hätte die Kinder geschlagen», sagt Martin. Seine Stimme bebt, die Verzweiflung steht ihm ins übernächtigte Gesicht geschrieben.