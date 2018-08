Als das Oltener Aktionskomitee den Generalstreik am 14. November 1918 abbrach, war Ernst Nobs höchst unzufrieden. «Es ist zum Heulen», sagte er. «Niemals ist schmählicher ein Streik zusammengebrochen.» Am 15. Dezember 1943, fast auf den Tag 25 Jahre später, wählte das Parlament Nobs dann in den Bundesrat, als erster SP- und Arbeitervertreter.

Im November begeht der Gewerkschaftsbund das 100-Jahr-Jubiläum der grössten Massenstreikbewegung der Schweizer Geschichte. Und der Zufall will es, dass der SGB dieses Jubiläum mit einem Paukenschlag verbindet: Er boykottiert die Gespräche, die Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann einberufen hat, um den Spielraum bei den flankierenden Massnahmen auszuloten. Die EU will hier Zugeständnisse für das institutionelle Rahmenabkommen.

Vieles deutet darauf hin, dass das Abkommen damit für 2018 gestorben ist. Bisher seien es nur Freisinnige gewesen, die der EU beim Lohnschutz entgegenkommen wollten, sagt SGB-Präsident Paul Rechsteiner. «Es ist unwahrscheinlich, dass es 2018 zu einem Abschluss kommt.»