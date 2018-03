Sie hat es geschafft. Jastina Doreen aus dem Freiamt ist die neue Miss Schweiz. Die 19-Jährige wurde am Samstagabend in der Trafohalle in Baden gekürt. Die fünfköpfige Jury war begeistert von der Aargauerin. «Sie bringt das Gesamtpaket, hat Ecken und Kanten», sagte Jurorin Claudia Lässer über Jastina, die mit ihrer Antwort auf die Frage, was sie unter ihrem Bett zu finden ist, für den Lacher des Abends sorgte. «Ein Glas Nutella», sagte die selbstbewusste Aargauerin promt.

Der Moement der Wahrheit: Jastina Doreen wird zur neuen Miss Schweiz gekrönt