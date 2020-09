It's a Match: Das Bundesamt für Gesundheit wirbt nun auch auf Tinder

(mg) Mit einer neuen Kampagne will das Bundesamt für Gesundheit (BAG) vor allem die jungen Leute ansprechen. Der Slogan «Mach's einfach!» soll die bereits bekannten Verhaltensregeln neu in Erinnerung rufen. «Die Sujets appellieren bei einem positiven Test mit Covid-19 unbedingt die Isolation oder im Falle einer Rückkehr aus einem Risikogebiet und bei einem ausstehenden Test, die Quarantäne einzuhalten», schreibt das BAG.

Mit Slogans wie «Haben dein Crush und dein Lieblingsclub gemeinsam: Sie wollen deine Nummer» will man gezielt junge Menschen ansprechen, wie die BAG-Experten an einer Pressekonferenz am Donnerstag sagten. Die Kampagne werde daher auch auf der Datingapp Tinder und der Gamerplattform twitch.tv geschalten werden.