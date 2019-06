Die Schweizer Börsen verlören vom Juli an ihren Zugang zu den EU-Investoren, «are set to lose their access to EU investors», sagte ein EU-Diplomat am Montag gegenüber der Agentur Reuters. Brüssel und die Schweiz hätten bisher keinen Kompromiss gefunden für ihre zukünftige Partnerschaft. Dies schrieben die beiden Reuters-Journalisten Francesco Guarascio und Philip Blenkinsop in der Meldung, die am Montag kurz nach Mittag online ging und in der Schweiz bisher kaum zur Kenntnis genommen wurde.

Die Schweiz weise die Klärungen zu einem von der EU angestrebten umfassenden Rahmenabkommen über die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen als ungenügend zurück und verlange weitere Gespräche, habe ein EU-Diplomat gegenüber Reuters gesagt, heisst es in der deutschen Version der Agentur-Meldung. Damit könne die EU-Kommission die Schweizer Börsenäquivalenz nach aktuellem Kenntnisstand an ihrer Sitzung vom Dienstag unmöglich verlängern. Sie läuft Ende des Monats aus.

«Können auf keinen Fall verlängern»

Ein zweiter EU-Vertreter betonte gegenüber Reuters, die Gespräche würden nicht voranschreiten, «wie wir das gerne hätten». Die Schweiz verlange vor allem beim Lohnschutz und den staatlichen Beihilfen Nachbesserungen. «Wie die Dinge jetzt stehen», so der EU-Vertreter, könne die Kommission die Äquivalenz «auf keinen Fall verlängern».

Die Reuters-Meldung von gestern sorgt in Bundesbern, vor allem im Aussenministerium, für Beunruhigung. Die Agentur gilt als gut informiert, wenn es um Geschäfte der EU-Kommission geht. An einer Medienkonferenz vom Dienstag sagte Maros Sefcovic, Vizepräsident der EU-Kommission gemäss NZZ, die EU habe in Sachen Börsenäquivalenz noch keine Entscheide gefällt. Sollte sich aber in den nächsten Tagen nichts ändern, werde die Äquivalenz der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange mit ihren Konkurrenten in der EU Ende Juni verfallen.

Gewerkschaften nicht in Brüssel

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte in seinem Brief vom Dienstag vor einer Woche an Bundespräsident Ueli Maurer betont, er sei bereit, «alle Zweifel zu zerstreuen» und mit der Schweiz über Präzisierungen zu diskutieren. Wenn nötig, sollten diese in einer oder mehreren zusätzlichen Deklarationen festgehalten werden. Danach weilte EDA-Staatssekretär Roberto Balzaretti für Gespräche mit EU-Unterhändler Christian Leffler in Brüssel.