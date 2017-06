Die Grafik zeigt, dass die Arbeitslosenquote nicht allein zur Beurteilung herangezogen werden darf. Die Verkäufer und Detailhandelsangestellten weisen mit 5,7 Prozent eine tiefe Quote auf. Effektiv sind aber 10'768 Personen in diesem Sektor ohne Arbeit. In der Schauspielbranche ist die Quote mehr als doppelt so gross: 14,6 Prozent. Effektiv sind aber nur 194 Schauspieler arbeitslos. Der Grund: In dieser Branche arbeiten massiv weniger Menschen als im Verkauf.