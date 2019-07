Die Flugbranche muss sich sonst schon einiges anhören in diesen Zeiten, in denen die Klimadebatte an Intensität gewinnt. Und jetzt wird auch noch zum Flugstreik aufgerufen. «2020: Wir bleiben am Boden», so lautet das Motto.

Das Ziel der Aktion, hinter der die Klimastreik-Aktivisten stehen: So viele Menschen wie möglich dazu bringen, auf das Fliegen zu verzichten. Lanciert wurde der Flugstreik am Samstag mit einer Aktion am Flughafen Zürich. Aktuell haben im Netz um die 1000 Menschen versprochen, beim Flugstreik mitzumachen.

Der Flugverkehr ist je nach Quelle für knapp 3 Prozent (die Branche selbst) oder 5 Prozent (Umweltorganisationen wie der WWF) der global vom Menschen verursachten CO2-Emissionen verantwortlich; Grund für die Differenz sind unterschiedliche Berechnungsmethoden.