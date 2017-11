Weniger Schnee, grosse Hoffnung

Doch es ist so eine Sache mit dem Schnee. Seit der Wintersaison 2014/15 war die Schneedecke jeweils mit durchschnittlich rund 14 Zentimetern im alpinen Raum über 900 Metern nicht einmal halb so dick wie im langjährigen Durchschnitt, hiess es an der traditionellen Wintermedienkonferenz von Schweiz Tourismus am Dienstag in Zürich.