In Basel-Stadt, im Jura und im Tessin leben die meisten Hundertjährigen

(agl) 80 Prozent der total 1572 Über-Hundertjährigen sind demnach Frauen, wie das Bundesamt für Statistik auf einer am Montag neu aufgeschalteten Website schreibt, welche die Entwicklung der ältesten Altersklasse darstellt. Ende 2018 war die älteste Person in der Schweiz gemäss BFS-Daten 110 Jahre alt.

2018 lebten in der Schweiz somit 18 Hundertjährige und Ältere auf 100'000 Einwohner. In den Kantonen Basel-Stadt, Jura und Tessin ist diese Quote deutlich höher, während es in den Kantonen Obwalden und Aargau verhältnismässig wenige Hundertjährige oder Ältere gibt.

Im europaweiten Vergleich liegt die Schweiz übrigens im Mittelfeld, unter anderem mit Deutschland, Ungarn und Dänemark. Die höchste Quote verzeichnet Albanien – mit 845 Hundertjährigen und Älteren pro 100'000 Einwohner. Während Österreich mit 11 und Estland mit 10 Hundertjährigen und Älteren am Ende der Tabelle stehen.