Impfstoff von Moderna erhält auch in der Schweiz grünes Licht

(dpo/sat) Nachdem die EU-Arzneimittelbehörde bereits vergangene Woche die bedingte Zulassung des Moderna-Impfstoffes für Personen ab 18 Jahren erteilt hat, gibt nun auch die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic grünes Licht für das Vakzin des US-Biotechherstellers. Das schreibt Swissmedic am Dienstag auf seiner Homepage.

Die Schweiz hat mit Moderna einen Vertrag über 7,5 Millionen Dosen abgeschlossen. Damit können rund 3,75 Millionen Menschen geimpft werden. Dies weil das Vakzin auf Basis der neuen mRNA-Technologie zweimal innerhalb eines Monats verabreicht werden muss. Die Basler Pharmazuliefererin Lonza stellt den Wirkstoff des Impfstoffs in ihren Werken in Visp (VS) her.

Gegen Aufschub von zweiter Impfung

Der Covid-19 Impfstoff von Moderna ist von Swissmedic ebenfalls für Personen ab 18 Jahren freigegeben worden. «Aufgrund der aktuellen Daten empfiehlt Swissmedic, das Impfintervall einzuhalten und die zweite Impfdosis nicht aufzuschieben», schreibt Swissmedic.

Die Schweizer Arzneimittelbehörde stellt sich damit im Einklang mit dem Präsidenten der Eidgenössischen Impfkommission gegen die sogenannte britische Lösung. Dabei wird mit der zweiten Impfung zugewartet um mehr Menschen einen Schutz zu geben. Swissmedic spricht sich auch dagegen aus, verschiedene Impfstoffe zu kombinieren, weil keinerlei Daten dazu vorliegen.

Schweizer Logistikunternehmen übernimmt Vertrieb

Beim Vertrieb des Impfstoffs spannt Moderna mit Kühne+Nagel zusammen. Dabei übernimmt das Schweizer Logistikunternehmen die Verteilung an Märkte in Europa, Asien, dem Nahen Osten, Afrika sowie in Teilen von Amerika.

Insgesamt hat der Bund bisher mit drei Impfstoffherstellern Verträge über rund 15 Millionen Impfdosen unterzeichnet. Als erstes erhielt das Vakzin von Pfizer/Biontech die Zulassung von Swissmedic. Der dritte Kandidat von AstraZeneca ist bei der Heilmittelbehörde noch in Prüfung.